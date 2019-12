CBMSC publica termo de fomento para transferência de recursos para os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis

O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina publicou na última semana a justificativa de inexigibilidade de chamamento público para programa de transferência para a Associação de Serviço Sociais Voluntário de Itaiópolis.

Com a publicação os Bombeiros Voluntário irão receber R$ 77.033,00 para aplicação em suas atividades no município. O termo de fomento se destina à transferência de recursos para custeio e investimentos nos exercícios de 2019 e 2020.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Veja o termo na íntegra

JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 24/2019

1 – Referência: Processo SGPe nº SCC 10674/2019 – Processo SGPe nº SCC 2877/2019 – Repasse ao Terceiro Setor – Termo de Fomento

2 – Base Legal: §2º do Art 109 da Constituição Estadual, arts 30, 31 e 32 da Lei Federal nº 13.019/2014 e §§ 2º e 4º do art. 8º do Decreto Estadual nº 1.196/2017.

3 – Organização da Sociedade Civil (OSC)/proponente: Associação de Serviços Sociais Voluntários de Itaiópolis.

4 – CNPJ: 00.873.055/0001-06

5 – Objeto Proposto: Auxílio financeiro, com base no Art. 109, §2º, da Constituição Estadual, c/c Art. 9º, §3º, II, do Decreto Estadual 1.196/2017 e plano de trabalho, para execução e atuação de entidades privadas, particularmente os corpos de bombeiros voluntários, na execução de atividades de Defesa Civil no município de Itaiópolis.

6 – Valor total do repasse: R$ 77.033,00 (setenta e sete mil e trinta e três reais).

Unidade Orçamentária: 41094 – Fundo de Desenvolvimento Social – FUNDOSOCIAL

Unidade Gestora: 16085 – Corpo de Bombeiros Militar

Fonte de Recurso: 0.2.61

Natureza Despesa: 44.50.42.01

Programa/Subação: 011107 (Apoio Financeiro ao Corpo de Bombeiros Voluntários)

7 – Tipo de Parceria: Termo de Fomento

8 – Condições para apresentação da proposta: A proposta poderá ser enviada, no SIGEF, até o dia 22 de Dezembro de 2019. Os documentos referentes à proposta, bem como os demais exigidos para celebração da parceria, deverão ser enviados, via SGPe, a partir do Núcleo de Gestão de Convênios (NGC) que possua abrangência na região.

9 – Justificativa pela Inexigibilidade de Chamamento Público: Em razão da inviabilidade de competição pela natureza singular do objeto proposto, considerando que a proponente é a única organização privada de bombeiros voluntários que executa os serviços de defesa civil no Município de Itaiópolis.

10 – Disposições Gerais: A inexigibilidade não exime a OSC de atender à exigência do prevista no inciso I do Art. 10 do Decreto Estadual 1.196/2011, bem como a OSC deverá atender às exigências do Art. 22 do mesmo Decreto.

Admite-se impugnação a esta justificativa, a qual deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no site do CBMSC.

Dúvidas acerca da inexigibilidade do chamamento público poderão ser sanadas pelo e-mail dlfcccch@cbm.sc.gov.br

11 – Publicação: Publique-se a presente justificativa no site do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), como forma de atender ao art. 32, §1º da Lei Federal 13.019/2014.

Florianópolis, SC.

Charles Alexandre Vieira

Comandante Geral do CBMSC