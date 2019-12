CEI Crescer desenvolveu durante o 2º semestre o projeto Fazendinha

1 de 7

Durante o 2º semestre o Centro de Educação Infantil Crescer desenvolveu entre os alunos o Projeto Fazendinha. O objetivo do projeto foi identificar elementos presentes em uma fazenda, degustar a culinária com frutas e verduras produzidas na propriedade rural, conhecer os animais apontando para sua diversidade, promover a consciência ecológica de modo lúdico, explorar as diversidades sonoras (sons dos animais), desenvolver a expressão oral e corporal, promover a socialização e interação entre as crianças e incentivar a vivência de valores como: cooperação, respeito, amizade e solidariedade.

Como esperado foram os animais que mais chamaram a atenção das crianças, por fazer parte do cotidiano devido as histórias, filmes, musicas e desenhos.

Para finalizar os pais, alunos e a comunidade em geral pode visitar a Fazendinha montada com todos os animais e elementos trabalhados durante o projeto.