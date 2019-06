CEI Lucena lança o projeto pedagógico Abelha faz mel, não faz mal

No dia 22/05, o Centro de Educação Infantil Lucena realizou o lançamento do projeto pedagógico Abelha faz mel, não faz mal. O projeto tem como o objetivo mostrar a importância do inseto para o meio ambiente e para todos nós.

Segunda a direção da escola é na base de educação infantil que deve ser desenvolvida a consciência das crianças. E com esse pensamento foi decidido desenvolver o projeto que pretende fazer com que as crianças passem a necessidade de proteger as abelhas para suas famílias, vizinhos, para as pessoas com quem elas convivem.

O CEI Lucena tem a tradição de trabalhar temas ligados ao meio ambiente, e sabendo da necessidade de proteger as abelhas, os principais agentes da polinização no nosso planeta, desenvolveram o projeto Abelha faz mel, não faz mal, onde através da literatura, da linguagem oral, do trabalho de artes, entre outras atividades, mostrarão às crianças a necessidade da preservação das abelhas.

“Nós não estamos respeitando esse serzinho tão pequeno”, fala a diretora da unidade escolar, professora Salete Mildenberger, destacando que se as abelhas sumirem, no máximo em quatro anos toda a raça animal do mundo seria extinta.