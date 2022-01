Celesc confirma a construção de uma nova subestação em Itaiópolis

Na tarde desta terça-feira (5), o Gerente Regional da CELESC, Leandro Gonçalves de Oliveira, confirmou a aprovação de investimentos e início imediato dos trabalhos para a construção da nova subestação em Itaiópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O investimento irá garantir nível máximo de excelência para empresas e consumidores de energia elétrica do município.

A nova capacidade e qualidade de fornecimento de energia será semelhante a de grandes centros industriais, como Joinville e Jaraguá do Sul.

Para garantir excelência máxima, empresas poderão alterar seu ramal de entrada para alimentação em 138kV, nível 6 vezes maior ao atual. Com o nível maior de alimentação, as flutuações de energia serão imperceptíveis, evitando assim, impactos produtivos com as chamadas “oscilações”.

O gerente da CELESC agradeceu o apoio da gestão municipal do prefeito Mozart José Myczkowski e vice Julmar Zerger bem como sua excelente articulação com empresas, empresários e consumidores no fórum industrial que aconteceu na Nidec em junho/21.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Segundo Leandro, no evento, o apoio de empresários foi determinante para a priorização do investimento.

A nova subestação contará com 27 km de linhas de transmissão e prazo de 2 anos para ser concluída.