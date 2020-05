Centros de Educação Infantil e Escolas de Itaiópolis recebem reparos durante a quarentena

Com estas reformas o objetivo foi proporcionar as crianças um espaço com mais segurança e bem estar a todos que frequentam os Centros de Educação Infantil

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte através da equipe responsável da Secretaria de Obras, realizou reparos nos espaços das unidades escolares de Itaiópolis na época de quarentena.

No Centro de Educação Infantil Vila Nova foi feito a colocação de grades no Parque Infantil. Já no Centro de educação Infantil Lucena foi feito a pintura externa e Interna, também foi reformado o muro e colocado toldo. Enquanto na Escola Municipal Renascer” foi realizado a colocação de toldo, construção de um depósito e uma lavanderia. O Centro de Educação Infantil Tia Erci foi feito a colocação de Toldo na lateral da Unidade e na Escola Municipal Bom Jesus “Educação Infantil” foi realizado a colocação de grades.

