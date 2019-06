Cerca de 25 municípios participaram da 2ª Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema

Com o objetivo de incentivar a prática saudável do esporte, contemplando a natureza, vivenciando a cultura local, valorizando a agricultura familiar e despertando o pensamento ecológico, aconteceu no dia 16 de junho a 2ª Caminhada Ecológica e Cultural no Circuito Ucraniano de Iracema, em Itaiópolis.

O evento foi realizado pela Paróquia Sagrada Família de Iracema e organizado pela Epagri, Grupo Folclórico Ukrainska Duchá e Irmãs Servas de Maria Imaculada.

A caminhada teve o apoio da Prefeitura Municipal de Itaiópolis, por meio de sua Administração, Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo, Secretaria Municipal de Educação e Esporte, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Viação e Obras e Conselho Municipal de Turismo.

O pároco da Paróquia Sagrada Família de Iracema padre Antônio Nazarko, fez a abertura oficial do evento. O prefeito Reginaldo Fernandes foi representado pelo vice-prefeito Álvaro Heilmann.

O início da caminhada aconteceu as 07:30 horas onde foi servido o café rural, preparado com produtos coloniais da gastronomia típica ucraniana. Houve duas largadas – as 09:00 hs e 09:30 hs e logo após, foi servido um delicioso almoço típico.

A temática da Segunda Caminhada Ecológica e Cultural de Iracema se revelou aos olhos do caminhante com uma abordagem cultural mostrando as características das propriedades da agricultura familiar e aspectos históricos da Guerra do Contestado.

Os caminhantes fizeram o caminho diário de muitos agricultores de nossa comunidade, passando por potreiros com caixas de abelha, tanques, áreas de plantio e um pequeno trecho da estrada da linha São Pedro, percurso esse que liga Iracema à Paraguaçu.

Estiveram presentes cerca de quatrocentos caminhantes das cidades de Paranaguá, Quitandinha, Abdon Batista, Blumenau, Caçador, Itapema, Mandirituba, Curitiba, Colombo, Abapá- PR, São Bento do Sul, Santa Terezinha, Santa Cecília, Rio Negrinho, Papanduva, Monte Castelo, Major Vieira, Mafra, Canoinhas, Rio Negro, Tijuco Preto, Prudentópolis, Irineópolis e Itaiópolis.

Patrocinaram o evento Adriano Cembalista – secretário municipal de Agricultura e membro do Conselho Municipal de Turismo, Associação Empresarial, Cresol, Restaurante do Julinho, Hotel Venturi, Auto Posto Polis, Corretora Schneider, Mercado Seifert, Sadloski Materiais de Construção, Sicoob, Malharia Cruzeiro, Cooperalfa e Marmoraria Seidel.

Houve a mobilização, parceria e apoio da conselheira municipal de Turismo Tania do Rosário Max, para o patrocínio de camisetas e também de Laires Bodanese, Brasil Florestal, Araújo Motos, Mecânica Max, Loja 25 de Março, Guerp Lava Car, Itavel, Butiá Disk Pizza, Martins Festas, Equilíbrio Massoterapia, Ivan Rikel – Disk Encomendas, Eto Gás, Imobiliária Schneider, Arte Visual e Nei Auto Center – (Mecânica do Polaco).

Após a caminhada, os visitantes puderam visitar e apreciar a “Mostra Medieval Pedra Molhada”, que aconteceu no bosque da Paróquia Sagrada Família, anexo ao Salão de Festas, com exposição e venda de produtos temáticos de ferreiros locais, demonstração de combate de espada, de arqueirismo e música medieval.