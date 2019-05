Cerca de três mil eleitores ainda não realizaram o recadastramento biométrico eleitoral em Itaiópolis

O recadastramento biométrico eleitoral começou no dia 28 de abril de 2017 e agora no mês de junho, no dia 28, ele será encerrado. Em Itaiópolis dos 16.500 eleitores, 12.660 mil já efetuaram o cadastro no Cartório Eleitoral, faltando apenas 3 mil.

Quem não fizer o recadastramento terá o título de eleitor cancelado e poder ter o CPF suspenso pela Receita Federal.

O Cartório Eleitoral de Itaiópolis pede que os eleitores que ainda não fizeram o recadastramento não deixem para fazer na última hora, evitando assim transtornos como filas de espera.

Recadastramento levar 20 minutos

A biometria é uma tecnologia que confere ainda mais segurança à identificação do eleitor no momento da votação. Acoplado à urna eletrônica, o leitor biométrico confirma a identidade de cada pessoa por meio das impressões digitais, armazenadas em um banco de dados da Justiça Eleitoral e transferidas para as urnas eletrônicas.

Para que o eleitor seja identificado por meio da digital nas eleições, é necessário o prévio cadastramento no sistema: no ato do atendimento em cartório eleitoral. Além da atualização dos dados constantes no cadastro, são coletadas as impressões digitais dos dez dedos, fotografia e assinatura digitalizada de cada pessoa.

Para fazer o cadastro biométrico que leva de 15 a 20 minutos, o eleitor terá que ir ao Cartório Eleitoral com os seguintes documentos: documentos com foto – carteira de identidade (RG); ou carteira emitida pelos órgãos criados por lei federal – controladores do exercício profissional; ou CNH (Carteira Nacional de Habilitação); passaporte; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS); certificado de quitação do serviço militar, para os maiores de 18 anos do sexo masculino, quando for tirar o título pela primeira vez; comprovante de residência (contas de água, luz, telefone, correspondência oficial, além de outros contidos na lei, desde que em nome do requerente ou parente até o segundo grau ou qualquer outro documento contendo o endereço de residência do eleitor, a critério do Juiz Eleitoral).

Para a primeira inscrição, não serão aceitas a CNH nem o passaporte, porque não contêm todos os dados de qualificação do eleitor.

O Cartório Eleitoral de Itaiópolis funciona de segunda a sexta-feira das 12 horas às 19 horas. O chefe do cartório solicita que se possível os moradores da cidade procurem o cartório após as 15 horas, pois antes deste horário o pessoal do interior tem buscado o atendimento.