Chegada do Papai Noel em Itaiópolis será diferente este ano

Em virtude da pandemia não será possível este ano realizar o evento da chegada do papai Noel no estádio 16 de Abril como tradicionalmente acontece todos os anos, onde a população lotava o estádio e a criançada aguardava ansiosamente a chegada do “bom velhinho” que distribuía doces e brinquedos. No ano passado foram distribuídos mais de 2 mil brinquedos para as crianças carentes de Itaiópolis.

Porém, segundo o idealizador do projeto Mozart Myczkowski, gerente do Siccoob de Itaiópolis e presidente do consulado do Flamengo no município, este ano, a chegada do papai Noel será de forma diferente, onde ele sobrevoará de helicóptero o município (cidade, bairros e interior) e saudará a população e a criançada de Itaiópolis. A data ainda será definida.

Como não haverá e evento no estádio 16 de Abril, o consulado do Flamengo de Itaiópolis fará uma campanha arrecadando balas e também haverá uma caixinha no banco Sicoob Credinorte, onde a população também poderá fazer as doações que posteriormente serão entregues a criançada através dos integrantes do Consulado do Flamengo respeitando os protocolos de saúde inerentes a disseminação do coronavírus. Não serão aceitos brinquedos, somente balas.

Mozart lamenta não poder fazer o evento e pela perda de pessoas queridas da comunidade pela covid-19,

Mozart deixou uma mensagem aos pequeninos itaipolenses: “Garotada, é uma face que o mundo está passando, tenham fé no nascimento de Jesus Cristo que é o personagem principal do Natal, porém o papai Noel também vai aparecer de uma forma mais distante e diferente…”

Também alertou que o “…momento de pandemia que estamos vivendo no mundo e até mesmo o afastamento social, principalmente das pessoas que mais amamos deve ser olhado como uma prova de fé para os cristãos, onde devemos fazer uma auto reflexão a aprendermos e evoluirmos espiritualmente com triste momento que a humanidade está passando e que devemos sim comemoramos o Natal, mas de uma forma mais voltada ao nosso criador e seu filho que nasceu para nos salvar e morreu por nós na cruz para não nos perder… por isto, comemore sim o Natal, faça sua árvore de Natal, monte seu presépio, mas pratique a fraternidade com o próximo, principalmente com aquele que mais precisa especialmente pelas crianças carentes que são a nossa luz e esperança e que neste Natal oremos mais para que 2021 vivemos um novo momento e que tudo isto passe…”

