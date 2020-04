Ciretran chama atenção para os novos prazos para transferência de veículos e de CNH´s vencida

O Circunscrição Regional de Trânsito – Ciretran de Itaiópolis está com os atendimentos presenciais suspensos devido a pandemia do coronavírus. Os atendimento estão sendo feitos apenas via telefone – 3652.1334 – das 08:30h às 10:30h e das 13 horas às 15 horas.

Segundo o Ciretran a falta de atendimento presencial não é motivo de preocupação, pois o Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina – Detran/SC prorrogou todos os prazos de serviços como a transferência de veículos e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) estão prorrogados até o retorno das atividades presenciais do órgão.

Além do atendimento via telefone o cidadão também pode acessar a maior parte dos serviços pelo Detran Digital – https://servicos.detran.sc.gov.br/login. Outra situação apontada é que não é mais necessário portar o documento físico do veículo, o CRLV (licenciamento). Os motoristas podem ter em mãos apenas a versão digital em seu aplicativo ou uma impressão comum do documento se preferir a versão física.

Confira quais prazos estão suspensos:

Renovação de CNH. Se o seu documento venceu do dia 19 de fevereiro de 2020 em diante, ele poderá ser renovado depois da retomada dos atendimentos presenciais. Até lá, a CNH não será considerada vencida.

Primeira habilitação. O prazo para tirar a primeira habilitação, que era de 12 meses, agora passa a ser de 18 meses.

Transferência de veículos. O processo de transferência de veículo também teve os prazos suspensos, com a ampliação das validades da vistoria e do Certificado de Registro de Veículo.

Infrações de trânsito. A interposição das indicações de condutores, defesas de autuação, recursos inerentes às infrações de trânsito e todos os processos administrativos estão suspensos.

Demais documentos. Procurações, reconhecimento de firma, laudos de vistoria, inspeção veicular, entre outros, que tinham o vencimento durante os períodos de suspensão e interrupção de atendimento, continuarão com validade reconhecida.

Serviços que podem ser realizados pela internet:

CNH: CNH definitiva, renovação, segunda via, solicitação de Permissão Internacional para Dirigir (PID), emissão de segunda via de taxa, acompanhamento de processos, certidão de registro de CNH, consulta de pontuação e de CNH suspensa, cassada ou cancelada.

Infrações: consulta de multa e emissão de boletos de multas.

Veículos: CRLV eletrônico (pode ser impresso em qualquer impressora), certidões para seguro, de baixa e de propriedade, emissão de boletos (multa, IPVA, DPVAT e licenciamento), calendário de pagamento e consulta de dossiê de veículo.