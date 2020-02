Colegiado Regional de Gestores da Educação definem nova diretoria

Secretários dos municípios da região participaram na manhã da última terça-feira, dia 11, em Mafra, de reunião do Colegiado Regional de Gestores de Educação da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. Dentre os assuntos da pauta constou a eleição da nova diretoria do colegiado para o próximo ano.

A Secretária Estela Maris Bergamini Machado, atual presidente, encerrou a sua gestão dizendo-se muito feliz, realizada e tranquila no cumprimento do mandato. Agradeceu a colaboração de todos os demais secretários e o apoio recebido do prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, e dos demais prefeitos dos municípios que compõem o colegiado. “Encerramos um ciclo na presidência do colegiado e quero agradecer o apoio recebido nesses dois anos. Considero que foram anos bem trabalhados, com workshops e trocas de experiências, tempo em que crescemos bastante enquanto região, aumentando nossa representatividade junto à FECAM e à Undime”, declarou.

Estela explicou que esse foi um momento ímpar em sua carreira. “Entrego a presidência do colegiado com a alma lavada e muito feliz por termos uma proposta curricular regionalizada, envolvendo todos os municípios da Amplanorte – com exceção de Irineópolis e Porto União que já tinham a sua proposta”, afirmou. “Esse projeto ficará marcado e será um legado muito importante para a nossa região”. Explicou que foram dois anos de reuniões para uma construção coletiva e compartilhada entre todas as redes no âmbito da educação e em consonância com as políticas nacionais da educação e da legislação vigente em relação à Base Nacional Comum Curricular, que deve ser implementado a partir deste ano. “2019 foi um ano abençoado e intenso, quando deflagramos todas as articulações e mediações”, declarou.

Municípios com a mesma proposta

Em relação à proposta regionalizada explicou que se vivencia muito a migração das crianças, de um município para o outro, em razão da sua vocação agrícola e que agora, com esse fortalecimento da proposta em que todos estarão municiados com o mesmo currículo isso vai agregar muito, sem falar no material humano e troca de experiências. “Foi com certeza uma utopia vencida. Trabalhamos com mais de mil pessoas, falando a mesma língua, querendo imprimir uma proposta com a cara de todos e deu certo”, analisou e reafirmou os sentimentos vividos na entrega da proposta; “foi o dia mais feliz da minha vida, enquanto Secretaria de Educação e servidora púbica há 28 anos”.

Estela Bergamini agradeceu a todos os secretários municipais que participaram do processo, a todos os prefeitos que acreditaram que isso aconteceria “por ser uma proposta audaciosa”, à Amplanorte, “que abraçou a causa” e ao SENAC, “que articulou todo o processo”. E concluiu: “foi muito gratificante e muito importante para o fortalecimento da nossa região”.

Nova diretoria do colegiado

Dentre os diversos assuntos debatidos durante o dia, constou a eleição da nova diretoria do Colegiado Regional de Gestores de Educação da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense, para o próximo ano, ficando assim constituída: coordenador: Osmar Olescovicz, de Canoinhas; vice-coordenadora: Maria Cristina Gelinski, de Bela Vista do Toldo; 1º secretário: Aldair Wengerkiewicz Muncinelli.