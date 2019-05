Com recursos próprios, prefeitura de Itaiópolis asfalta rua Henrique Becker

Empresa foi contratada apenas para executar o serviço de colocação do asfalto, fato inédito no município

Através da página oficial da Prefeitura de Itaiópolis, o prefeito Reginaldo Fernandes, junto com o secretário de Viação e Obras, Rudi Gelbeck, mostraram e falaram da obra de pavimentação da rua Henrique Becker no bairro Bom Jesus.

No vídeo o prefeito conta que a pavimentação da rua Henrique Becker está sendo feita com recursos próprios e que as obras de base e sub-base foram realizadas pela Prefeitura, sendo contratada a empresa apenas para executar o serviço de colocação do asfalto. Fato que ele apontou como inédito no município.

A obra vai atender mais de 160 moradias, ou seja, mais de 500 pessoas. São mais de 500 metros de pavimentação que da um total de 3.500 m² de massa asfáltica.

A pavimentação atende uma reivindicação antiga dos moradores do bairro que a partir de agora ficarão sem pó e barro.