Combate a violência contra a mulher é lançado em Itaiópolis

Na tarde do dia 22/08, aconteceu no salão do júri da comarca de Itaiópolis/SC, o lançamento oficial das camisetas referentes à Campanha de Combate a Violência Contra a Mulher, executada anualmente pelo CRAS, em parceria com diversos órgãos públicos.

Participaram do evento representantes do judiciário; do Ministério Público, executivo municipal; Polícia Civil; Polícia Militar; secretários municipais; equipe do fórum; do NASF; CAPS; assistência social; Conselho Tutelar; representantes de conselhos de direitos e os agentes Comunitários de Saúde, que são os principais agentes da campanha esse ano. Essa ação faz parte da Semana Nacional de Justiça pela Paz em Casa, promovida pelo Conselho Nacional de Justiça.