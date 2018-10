Compartilhar no Facebook

As comissões permanentes da Câmara de Vereadores estão analisando o projeto de lei 47/2018 que trata do serviço de transporte individual de passageiros – taxi – em Itaiópolis. A lei é de autoria do executivo.

Hoje a lei que regulamento os serviços de taxi é a lei nº 41 de 1991. A nova lei em análise tem o objetivo de atualizar e corrigir possíveis erros da lei antiga.

Após passar pelas comissões o projeto de lei seguirá para o plenário da Câmara onde poderá ser aprovado ou não.