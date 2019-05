COMTUR de Itaiópolis homenageia ações de fomento do turismo no município

1 de 5

Ocorreu na última quarta-feira, 08 de maio, às 19:30 horas no Salão de Festas da Paróquia Sagrada Família Iraputã / Iracema a 3º Edição do TROFÉU “AMIGO DO TURISMO”.

O evento “Troféu Amigo do Turismo” é organizado e realizado anualmente pelo COMTUR – Conselho Municipal de Turismo e Prefeitura Municipal, com o objetivo de homenagear as iniciativas de desenvolvimento, viabilidade, fortalecimento e visibilidade do turismo no município de Itaiópolis em seus diferentes segmentos.

Recepcionados pelo pároco da Paróquia Sagrada Família de Iracema, padre Antônio Nazarko, Congregação das Servas de Maria Imaculada e membros do Comtur, representado pela presidente Roseli Petenuce Franzoi.

O prefeito Municipal Reginaldo Fernandes foi representado pelo vice-prefeito Álvaro Heilmann. Também se fizeram presentes no evento o presidente da Câmara Municipal de Vereadores Otávio Melnik, secretário de Agricultura e Meio Ambiente Adriano Cembalista, secretária de Educação e Esporte Araceli Mengarda Jakubiak, o presidente da Associação Empresarial de Itaiópolis Gilmar Sadloski, Daniel Uba – gerente regional da Epagri, Telma Koene – coordenadora regional do Programa Agregação de Valor da Epagri, padre Evandro Bernat – pároco da paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, sargento Rubens Antonio Plautz – comandante do destacamento da Policia Militar de Itaiópolis, Andreia de Melo Soares – gerente da Afubra, rainha e 2ª princesa da XX Festa do Boi Ralado e Centenário do município de Itaiópolis, Maria Eduarda Trierweiler e Analice Pereira Alves Maia, religiosos, comunidade de Iracema e familiares e amigos dos homenageados.

Os membros do conselho, que representam uma sociedade cada vez mais participativa, prestativa e solidária em reconhecer, apoiar fomentar e divulgar ações que projetam o turismo e cultura no município de Itaiópolis, recepcionaram os convidados da noite, homenagearam as famílias de Wilson Marciniak – “Wilson das Uvas” – e Silvano Pamfil, e o grupo folclórico Ucraniano Ukrainska Duchá.

As famílias Marciniak e Pamfil foram reconhecidas pelo exemplo na diversificação do cultivo, na integração e união da família em torno da agricultura familiar e pelo trabalho nas propriedades, voltado direta ou indiretamente ao desenvolvimento do turismo, atraindo visitantes de toda região com o diferencial na receptividade e colheita da uva diretamente no pé.

As propriedades localizadas às margens da estrada geral de Santo Antônio, têm sido receptoras de um grande número de visitantes no período da safra – dezembro à março – sendo durante todo o ano receptora de visitas organizadas por entidades e escolas com o objetivo pedagógico, abrindo possibilidades para o segmento turístico pedagógico.

O grupo folclórico ucraniano Ukrainska Duchá foi reconhecido por reforçar a rica cultura eslava de Itaiópolis através da dança e seus costumes, projetando a comunidade de Iraputã-Iracema com sua identidade ucraniana.

Os representantes do grupo folclórico Ukrainska Duchá: Metódio Hadada – presidente, irmã Júlia Deniscwicz e irmã Maria Eugênia Deniscwicz – coordenadora e idealizadora respectivamente, Maria Lúcia Hunka – colaboradora e o coreógrafo Dimas Humenhuk, representam uma comunidade – Iracema – que orgulha-se de suas origens e tradições, enaltecendo, reforçando e fortalecendo um dos aspectos que mais intensificam o turismo cultural de uma região, o sentimento de pertencimento e a responsabilidade com a permanência das raízes que originaram a sua história.