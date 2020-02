COMTUR define ações no turismo em Itaiópolis para 2020

Os membros do Conselho Municipal do Turismo (COMTUR), que representam os diversos setores do município estiveram na tarde da última quinta-feira 20, tratando sobre as ações, projetos, eventos para este ano e o Plano Municipal de Turismo – PDITS – SEBRAE. O COMTUR é vinculado à Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo.

O local do encontro foi a Pousada Refúgio Verde, de propriedade de Carlos Kuiawski; no Km 27; oportunidade dos membros do COMTUR conhecerem este novo empreendimento com grande potencial turístico do nosso município.

A missão do COMTUR é: consolidar parcerias e proporcionar, através de suas ações, o envolvimento e o comprometimento dos mais variados setores socioeconômicos do município no fomento da atividade turística; e foi criado para “a promover, orientar e fomentar o desenvolvimento do Turismo no município.” (artigo 2º lei nº 380/ 2010).