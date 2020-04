Comunidade Católica de Itaiópolis usa a criatividade e valoriza recursos nos ritos pascais

1 de 4

Neste momento histórico proveniente da pandemia do Covid-19, a preparação para a Páscoa foi, de fato, um período de recolhimento, que, aliás, permanece mesmo após a Páscoa. Para muitos prevaleceu a tristeza e a dor diante da restrição dos encontros de família, amigos e até mesmo das celebrações religiosas, tão marcantes neste período. Para outros a fé em Cristo Ressuscitado foi valorizada, os fortaleceu e os uniu em um só coração e em uma só esperança.

A comunidade católica de Itaiópolis-SC, com a impossibilidade da presença de fiéis no templo, viveu um período significativo e marcante, e despertou a criatividade para trazer simbolicamente seus fiéis ao templo, aproximando as pessoas que desde suas casas estavam em comunhão acompanhando as transmissões das celebrações e rituais de acordo com as orientações da Diocese.

Nos seus lares os fiéis prepararam seus altares com cruzes, bíblias, velas e imagens de santos de devoção. Já a Igreja, foi dinamizada para que cada um se sentisse presente e valorizou os recursos naturais para as ornamentações.

A semana, também chamada Semana Santa, iniciou com o Domingo de Ramos e os fiéis foram representados pelos ramos colocados nos bancos da Igreja. Bem diferente das habituais celebrações deste dia, em que os cânticos alegres entoam a entrada de Jesus em Jerusalém, o que prevaleceu foi o silêncio. Durante a celebração os ramos foram abençoados e depois foram disponibilizados para quem quisesse levar para casa.

Na Quinta-feira Santa, lembrou-se o gesto de Jesus lavando os pés dos discípulos. Não havia fiéis presentes para que o sacerdote repetisse o gesto, como de costume, no entanto, as famílias receberam a bênção da água e foram convidadas a repetir o gesto em casa, lavando os pés uns dos outros em sinal de humildade, comunhão, respeito e amor.

Na Sexta-feira Santa, dia de observância do silêncio, a Cruz recebeu o destaque, para recordar que foi neste dia a morte de Jesus. Apenas o sacerdote beijou a cruz representando todos os fiéis que não puderam estar presentes.

No Sábado Santo, os bancos da Igreja foram adornados (ou preenchidos) com os círios das famílias, que foram abençoados e depois disponibilizados e trouxeram à luz em meio à escuridão, destacando Jesus como a Luz do mundo. Teve também a presença e a bênção da água, pois era neste dia em que os novos cristãos eram batizados.

Celebrando a ressurreição, a vida que renasce trazendo nova esperança de vida e amor, as flores ornamentaram o lugar dos fiéis no Domingo de Páscoa. Após a celebração, os que acompanharam a transmissão puderam receber as rosas que os representavam, além da Hóstia Consagrada, que é o Cristo Vivo, sem sair dos seus veículos, entregues pelas mãos do padre Evandro Bernat.

Todos estes momentos fizeram refletir a importância do Sagrado e da espiritualidade na vida do cristão. Foram celebrações regadas de emoção e criatividade, tanto da equipe que preparou e cuidou de cada detalhe, como daqueles que a cada dia acompanharam de suas casas.

Fica-se assim com uma certeza: O isolamento social não nos afasta de Deus, do seu amor e da comunhão com os irmãos.

Fonte: Pascom/Paróquia Nossa Senhora da Medalha Milagrosa