Confirmado o 1º caso de Covid-19 em Itaiópolis

No início da tarde desta sexta-feira (17), em Itaiópolis, o prefeito Reginaldo Fernandes anunciou a confirmação do 1º caso de Covid-19 no município. Segundo o prefeito a paciente é uma mulher de 54 anos, moradora do bairro Vila Nova, contou ainda que ela está internada no Hospital Santo Antonio, passa bem e está em isolamento sendo monitorada.

Reginaldo falou ainda que os familiares da paciente também estão isolados e estão sendo monitorados.

Com o anúncio Itaiópolis (1), se junta a outras cidades da região como Mafra (2), São Bento do Sul (1), Rio Negrinho (1), Papanduva (2) e Rio Negro no Paraná (3) com casos de Covid-19 confirmados.

Até o fechamento desta edição o Planalto Norte mais Rio Negro contabilizava um total de 17 casos suspeitos de coronavírus (Covid-19) e 230 descartados.

Ao todo nas 14 cidades – São Bento do Sul, Campo Alegre, Rio Negrinho, Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Itaiópolis, Três Barras e Rio Negro – 409 pessoas estão sendo monitoradas.

É importante observar que a coleta de material para exame é feito apenas em pessoas suspeitas, em monitoradas não há coleta.

Previna-se:

Use mascará;

Lavar as mãos frequentemente com água e sabão por pelo menos 20 segundos;

Se não houver água e sabão, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool;

Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas;

Evitar contato próximo com pessoas doentes;

Ficar em casa quando estiver doente;

Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo;

Limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência.