Continuam as obras de pavimentação asfáltica no centro e nos bairros de Itaiópolis

A Prefeitura de Itaiópolis, através da Secretaria de Obras, intensificou os trabalhos de pavimentação nas vias do centro e dos bairros do município.

Na avenida Getúlio Vargas, começa a ser feito as calçadas, após, será iniciada a base, para então colocar a massa asfáltica nesta importante via central de Itaiópolis.

No mesmo tempo, as obras nos bairros também seguem em ritmo acelerado, como é o caso do bairro Bom Jesus, onde as ruas Antonio Becker Filho, Ule Weigle e José Odelli, também estão em fase inicial, onde a colocação da base teve início durante a semana.

Demais ruas como a Costa e Silva, também continuam com as obras aceleradas, no mesmo ritmo também segue os reparos na rua Antonio Daudt Loures no bairro que foi pavimentada com calçamento na gestão passada. Os reparos estão sendo feitos devido a defeitos que apareceram na base da rua. Todo o trabalho está sendo feito com mão de obra da própria Secretaria.