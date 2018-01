Deinfra prepara licitação para revitalização do acesso a Itaiópolis

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O acesso principal à Itaiópolis, porta de entrada do município, deverá ser revitalizado, conforme apontou o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra/SC) para o prefeito Reginaldo Fernandes no último dia 10 (quarta-feira).

Em visita ao Deinfra, durante as suas férias, o prefeito Reginaldo teve uma reunião como o presidente do Departamento, Wanderley Agostini, onde foi discutida a revitalização do acesso à cidade. Wanderley entregou o pré-projeto com as planilhas de custos e informou que está sendo realizado um trabalho intenso para que a realização do processo licitatório.

Após a reunião Fernandes disse que a revitalização do acesso está próxima faltando apenas a licitação para o início das obras. Agradeceu o governado Raimundo Colombo e o presidente do Deinfra pelo esforço desprendido para que a obras seja realizada.