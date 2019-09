Dispensados do serviço militar, jovens fazem juramento à Bandeira

Cerca de 130 jovens de Itaiópolis fizeram o juramento à Bandeira Nacional na manhã da terça-feira, dia 10. O evento foi realizado no Ginásio de Esportes Francisco Linzmeyer e faz parte do ato de dispensa do serviço militar obrigatório.

O ato do juramento foi coordenado pelo Exército Brasileiro e contou com a presença do prefeito Reginaldo Fernandes, do vice-prefeito Álvaro Heilmann e do presidente da Câmara, vereador Ótavio Melnek, além do Secretário da Junta Militar, Silvio José Torquatto.

Antes de receberem o certificado de dispensa o jovens, além de fazerem o juramento à Bandeira, cantam o Hino Nacional.