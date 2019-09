Dois macacos foram encontrados mortos no interior de Itaiópolis

Nesta semana foram encontrados na localidade de Iracema em Itaiópolis dois macacos mortos. O material genético dos animais foi coletado e enviado para análise para saber se as mortes foram causadas pela febre amarela.

Os corpos dos dois animais silvestres não foram achados juntos, um foi achado na terça-feira, dia 24, e o outro menos de 24 horas depois na manhã de quarta-feira (25).

O material genético dos animais foi coletado pela equipe da Vigilância Epidemiológica do município e encaminhado para ser analisado em Florianópolis.

No mês de junho Itaiópolis teve uma morte confirmada por febre amarela, foi de um homem de 40 anos que não tinha registro de vacina contra a doença. A Saúde do Município realizou na época um mutirão de vacinação no raio de dois quilômetros da residência do paciente.

Lembrando que os macacos não transmitem febre amarela para o homem, eles são os primeiros a adoecer e nos alertam da existência da doença na região. Caso encontre uma carcaça de macaco, um macaco morto ou doente entre em contato com a Secretária de Saúde imediatamente. Não mexa no animal ou toque nele, não deixe que crianças se aproximem e aguardem a chegada de um profissional da Saúde.

O recurso mais eficaz para evitar a doença e a vacina ela é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde.