Educação entrega Sala de Atendimento Educacional Especializado

Na última sexta-feira (13) a Secretaria de Educação de Itaiópolis realizou a entrega da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) na Escola Municipal Bom Jesus. Os profissionais da educação especial, Michelle Sarmento e Eliane Cristina Fetter, assim como a diretora da unidade Escolar, Vanderléia, e a coordenadora de Educação Infantil Silvane Jakubiak com especialização em educação especial, participaram da inauguração.

A sala possuí equipamentos e materiais didáticos, para atender os alunos da inclusão. A AEE foi criada para atender o público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiências, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação. Ele é um serviço de apoio à sala de aula comum, para que se ofereça meios e modos que efetive o real aprendizado dos estudantes.