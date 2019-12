Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Educação de Itaiópolis promoveu durante o ano letivo o projeto ‘Saúde e Beleza na Escola’ nas unidades escolares do município.

O objetivo do projeto foi na busca trazer na prática bons hábitos de alimentação, higiene e atividades físicas, com a intenção de auxiliar no desenvolvimento físico, cognitivo e psicossocial, trabalhando também a autoestima das crianças.

