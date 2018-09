Eleita rainha e princesas da XX Festa do Boi Ralado e Centenário de Itaiópolis 2018

Na noite do último sábado 01, no clube 16 de Abril, foram eleitas a rainha e princesas da XX Festa do Boi Ralado e Centenário do Município 2018.

Entre as belas candidatas, a jovem Maria Eduarda Trierweiler, foi eleita a rainha do centenário do município de Itaiópolis. A jovem Iolanda Screpec foi eleita 1ª princesa e Analice Pereira Alves Maia, foi eleita a 2ª princesa da edição da XX Festa do Boi Ralado e Centenário do Município 2018.

As mesmas usarão os trajes típicos oficiais do Município representando as três maiores etnias que colonizaram Itaiópolis: as etnias polonesa, ucraniana e alemã e representarão o município nas atividades cívicas e culturais do centenário de emancipação político-administrativa de Itaiópolis em 2018.

A rainha e princesas da Festa farão parte da memória histórica do município compondo a Galeria das Candidatas e Eleitas. Participarão dos eventos comemorativos ao Centenário e divulgarão os eventos do município até a eleição das Rainhas do Centenário em 2019. Também recepcionarão as autoridades e o público em geral na XX Festa do Boi Ralado.