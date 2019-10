Eleitas rainha e princesas da XXI Festa do Boi Ralado de Itaiópolis

Na noite de 28 de setembro (sábado), nas dependências do Clube 16 de Abril, o prefeito de Itaiópolis, Reginaldo Fernandes Luiz, juntamente com sua esposa, a primeira dama Lourdes Fernandes Luiz, receberam autoridades e munícipes, no baile de Escolha da Rainha e Princesas da XXI Festa do Boi Ralado, abrindo assim o calendário de eventos de comemoração ao aniversário de emancipação do município.

O evento foi organizado e idealizado pela servidora municipal Tânia Max, juntamente com Elcion Zelovate, atual presidente do Clube 16 de Abril, sendo apoiado pela Administração Municipal e Secretaria de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo.

O REINADO 2019

As eleitas na noite foram: rainha Mirela Peyerl (Sindicato dos Servidores Públicos), primeira princesa Thayná Helena Carvalho (EEB Virgílio Várzea) e segunda princesa Elisiane Kuhl (Geleias Itapolski).

A realeza eleita tem a missão de levar a beleza, cultura e a história do nosso município, divulgar a festa e participar das atividades cívicas e culturais durante o ano de 2019 e 2020.

AGRADECIMENTO

A Administração Municipal agradece a todos que de uma forma ou de outra colaboraram para que esse evento acontecesse em especial aos servidores (Departamento de Obras) que não mediram, esforços para que tudo se realizasse, e tivéssemos mais uma vez um baile municipal que ficará na lembrança de todos os que prestigiaram.

Fotos: Gisely Oracz e Prefeitura de Itaiópolis