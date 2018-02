Em Itaiópolis, reformas estão sendo executadas em duas escolas do estado

Compartilhar no Facebook

Desde dezembro de 2017, as escolas estaduais São João Batista e Odir Zanelatto, de Itaiópolis, vêm recebendo melhorias para garantir aos alunos, professores e servidores mais conforto e qualidade de ensino já no início do ano letivo de 2018.

As reformas emergenciais foram autorizadas pela Secretaria de Estado da Educação (SED), que descentralizou os recursos para que a Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra conduzisse o processo e fiscalizasse as obras, que estão sendo executadas pela ESE Construções Ltda.

No total, os recursos para as reformas nas duas escolas ultrapassam R$ 1,5 milhão.

Outras escolas estaduais da região da ADR Mafra também estão recebendo reformas emergenciais, como a EEB Manoel Ribeiro, em Monte Castelo, a EEB Luiz Bernardo Olsen e a EEB Manuel da Nobrega, em Rio Negrinho, e a EEB Lebon Regis, em Campo Alegre. Somados aos investimentos anteriores da reforma que segue sendo executada na EEM Roberto Grant, em São Bento do Sul, os recursos alocados para as melhorias de infraestrutura das escolas estaduais da região ultrapassam os R$ 12,5 milhões.