Em reunião CRAS de Itaiópolis prevê ações futuras para a construção de qualidade de vida e segurança em comunidades com vulnerabilidade social

Nesta semana aconteceu a reunião bimestral do Centro de Referência da Assistência Social – CRAS de Itaiópolis para elaboração de ações positivas para construção de qualidade de vida e segurança em comunidades que se encontram sob vulnerabilidade social.

A cada dois meses a equipe do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) reúne lideranças dos poderes legislativo, executivo, judiciário e líderes da sociedade civil organizada. O objetivo da equipe é traçar estratégias de combate a violência e promoção de qualidade de vida e segurança.

Estas reuniões já deram resultado com a transformação de um espaço residencial dentro de um conjunto habitacionais. Uma casa abandonada tomada como ponto de encontro de viciados, que após ações de ronda ostensiva da PM, com apoio do Poder Judiciário e a sua reforma financiada pelo departamento de Habitação municipal, deixou de ser um transtorno para a vizinhança e se transformou em um lar para uma família.