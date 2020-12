Encerramento do ano letivo em Itaiópolis marca o encontro entre gestores e Secretaria de Educação

Compartilhar no Facebook

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Itaiópolis se reuniu com os gestores das unidades escolares e centros de educação infantil da rede municipal de ensino na última semana, para o repasse de documentos e informações a respeito do fechamento e encerramento do ano letivo de 2020.

Na oportunidade, os gestores foram homenageados pelo Dia do Diretor, comemorado nacionalmente no dia 12 de novembro, e por toda dedicação desempenhada nesse ano de 2020, tão atípico e imprevisível para a educação.

A equipe da Secretaria de Educação também reconhece e agradece todo o empenho e a disposição dos professores e dos pais e responsáveis pelos alunos da rede municipal que estão auxiliando impecavelmente na realização das atividades de aprendizagem não presenciais.