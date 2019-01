Escola de Itaiópolis é destaque em Educação Ambiental da Epagri

Com o objetivo de reconhecer as iniciativas na área ambiental realizadas pelas escolas de Santa Catarina, visando a construção de uma sociedade sustentável, a Epagri realizou em 2018 a ação Destaque Educação Ambiental na Escola “Márcia Mortari”.

Ao longo do ano as escolas interessadas inscreveram seus projetos de educação ambiental. Esses projetos passaram por uma avaliação e seleção. A comissão avaliadora visitou as escolas com projetos selecionados. E no dia 04 de dezembro aconteceu o evento de confraternização e reconhecimento das escolas selecionadas no planalto norte.

Tendo como local o Parque Ecoturístico Municipal São Luís de Tolosa, em Rio Negro, cerca de 60 pessoas, entre alunos, professores e gestores das escolas EBM Emílio Engel e EBM Professora Maria Ferreira Ziemann de São Bento do Sul e da Escola Rural Rio da Areia de Itaiópolis participaram de diversas atividades ao longo do dia.

A recepção foi com um piquenique. Em seguida o desafio foi uma trilha ecológica. Na sequência foi servido almoço e então cada escola socializou seu projeto com todos os participantes, seguindo-se a entrega dos certificados.

Para fechar o dia, foi oferecida uma sessão de cinema aos participantes. Segundo Ana Paula K. Machado, extensionista social do escritório municipal da Epagri de Mafra e coordenadora da ação no planalto norte, “esse trabalho é cheio de significado, pois percebemos nas visitas realizadas nas escolas o carinho dedicado ao trabalho com Educação Ambiental, e mais ainda os resultados que brotam dele, crianças que formam opinião, que aprendem e espalham o conhecimento, que conhecem as questões e causas que envolvem fauna, flora, e o planeta como um todo, tendo uma visão ampla e crítica da questão ambiental, trabalhada de forma lúdica e eficiente. Foram momentos de muita emoção, alegria e troca de ideais! Estamos ansiosos pelas próximas edições!!!”, finaliza Ana Paula.