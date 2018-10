Escola Paulo Cristiano Heyse desenvolve projeto ambiental

A Escola de Educação Básica Paulo Cristiano Heyse, localizada na comunidade da Moema, no município de Itaiópolis, desenvolveu o projeto “Reciclar para Aprender” com o objetivo de reduzir o impacto ambiental ocasionado pelas latinhas de alumínio, cooperando para a menor degradação do meio ambiente. A ação envolveu as turmas do 1° ao 5° ano do Ensino Fundamental e foram arrecadadas mais de 72.500 unidades de latinhas, totalizando aproximadamente 906 Kg de alumínio que foram vendidos.

O dinheiro da venda foi utilizado como parte do pagamento do transporte e ingressos ao zoológico da cidade de Pomerode-SC. A viagem ocorreu no dia 27 de setembro e proporcionou muito passeio e conhecimento. Na viagem participaram 139 pessoas, entre elas alunos, pais/responsáveis, professores e direção escolar.

O projeto teve a coordenação da professora Rosane Szostak, que agradece a todos que colaboraram, aos alunos e pais que levaram as latinhas e aos colegas de trabalho na escola (professores, direção e serventes), todos foram essenciais para que tudo ocorresse de acordo com o planejado. “As crianças adoraram o passeio e tenha certeza de que o meio ambiente lhe agradece”, comentou a professora.