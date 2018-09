Escola Paulo Cristiano Heyse realiza Feira de Conhecimento Interdisciplinar

Compartilhar no Facebook

No dia 30 de agosto a Escola de Educação Básica Paulo Cristiano Heyse da comunidade de Moema, através da Secretaria da Educação e Esporte, realizou o projeto da 2ª feira do conhecimento interdisciplinar com o tema: Itaiópolis – 100 anos de história.

O projeto resultou de uma ação coletiva da escola envolvendo professores, alunos e gestão escolar. A escolha do tema elencado neste ano letivo ocorreu em virtude das comemorações dos cem anos da emancipação política do Município.

Dentre os objetivos contemplados estava o de conhecer aspectos importantes do legado histórico e cultural de Itaiópolis por meio do resgate de alguns elementos que envolvem o passado e o presente do Município.

A realização da Feira do Conhecimento na unidade escolar promove a aprendizagem de forma diferenciada daquela vivenciada no decorrer do ano letivo.

O evento contou com a presença de autoridades locais e outras unidades escolares que prestigiaram os trabalhos realizados.

Parabéns a E.E.B. Paulo Cristiano Heyse pelo sucesso neste projeto!