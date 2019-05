Escola Poço Claro recebe obra de reforma e ampliação

Alunos da E.R. Poço Claro estão frequentando as aulas neste ano letivo com muito mais alegria e qualidade. Isso porque a antiga reivindicação da comunidade foi atendida e a Unidade Escolar passou por reforma com troca do telhado, ampliação da cozinha, pátio coberto e construção de banheiros, além de pintura interna e externa, o que garante mais conforto aos alunos do pré ao 5º ano que ali estudam.

O local atende também a solicitação do Conselho de Alimentação Escolar- CAE, uma vez que a cozinha está equipada segundo determina a legislação vigente.