Escola rural Baía do Itajaí comemora 82 anos

A escola rural Baía do Itajaí, fundada em 9 de setembro de 1937, uma das mais antigas do município de Itaiópolis, está em festa comemorando seus 82 anos.

Distante cerca de 50 km do centro da cidade a Escola fica as margens do rio Itajaí do Norte ou Hércílio. Atende alunos de escolaridade de pré-escolar a 5º ano, das localidades de Rio do Bispo e Barra da Prata (Oribka).

Antes mesmo de ser oficializada como escola, alguns professores leigos, como Manuel Florindo, que em 1925, ensinou a ler e escrever aos filhos dos primeiros colonos da localidade, já davam aula na localidade.

A unidade escolar, nestas mais de oito décadas, sempre contou com a participação ativa da comunidade escolar para continuar em atividade até os dias de hoje e a atender as comunidades próximas.

A escola rural Baía do Itajaí foi administrada pelo estado até 1998, e as turmas atendidas sempre foram as classes multisseriadas, com alunos de 1ª a 4ª série.

Cronologia dos Professores da Escola de Baía do Itajaí (1937 – 2019)

1937 até 1951- Griselda Santana Ferreira;

1946 – Eugênia Heyse;

1951 até 1975 – Maria Stez Selenko;

1963 – Gerônimo Selenko;

1975 até 1976 – Judite Selenko;

1977 até 1983 – Doraci Schlocobier;

1984 até 1987 – Judite Selenko;

1985 e 1986 – Maria Inês Cordeiro;

1988 – Ivo Sílvio Romig;

1989 até 1992 – Marlete Montibeller;

1993 – Marly Montibeller;

1993 e 1994 – Judite Selenko Stoeberl;

1994 até 1995 – Inez Selenko;

1996 até 2002 – Judite Selenko Stoeberl;

1997 – Noeli Korczagin;

2003 – aos dias atuais: Juliano Pereira;

2017 – Marisete Dutka; e

2019 – Doraci Soteberl, Marisete Dutka.