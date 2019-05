Escola Virgilio Várzea prepara festa e baile junino para arrecadar fundos para formatura e melhorias na unidade escolar

Vocalista itaiopolense estará no palco fazendo parte da nova formação do grupo Kanoa

No pr√≥ximo, s√°bado, dia 1¬ļ de junho, tem a festa junina e o baile junino da Escola Virgilio V√°rzea. O objetivo da a√ß√£o, al√©m de reunir os estudantes, pais e a comunidade escolar, √© levantar fundos para a formatura dos alunos que est√£o nas s√©ries finais e para aplica√ß√£o em melhorias da escola.

Os festejos come√ßam √†s 13 horas com Festa Junina na escola que ter√° tudo que uma boa festa pede, apresenta√ß√Ķes de dan√ßa, musicais, brincadeiras e a tradicional comida t√≠pica. J√° √† noite, a partir das 22 horas, no Clube 16 de Abril, vai acontecer o baile junino. Ser√£o 5 horas de baile, a abertura ser√° com o Grupo Paix√£o Fandangueira. Logo ap√≥s, sobe ao palco o renomado Grupo Kanoa, com sua nova forma√ß√£o tendo como¬†vocalista¬†o itaiopolense Juninho Santana. Os ingressos est√£o √† venda com os formandos e na secretaria da escola.