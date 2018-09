Escolas de Itaiópolis realizam trabalho de conscientização no Dia da Árvore

O Dia da Árvore é comemorado no Brasil em 21 de setembro e tem como objetivo principal a conscientização a respeito da preservação desse bem tão valioso. A data, que é diferente em outras partes do mundo, foi escolhida em razão do início da primavera, que começa no dia 23 de setembro no hemisfério Sul.

No dia 21 de setembro de 2018 (dia da árvore) foram realizados trabalhos de conscientização e educação ambiental em duas escolas do município de Itaiópolis. Primeiramente foi visitada a EEB Amandus Bauer em Iracema, supervisionada pela diretora Irmã Julia Denisczwicz, onde foi proferida uma palestra pelo secretário de Agricultura e Meio Ambiente Adriano Cembalista, logo após foi realizado um plantio simbólico de mudas frutíferas nativas nas dependências do colégio. Dentre elas foram plantadas cereja, pitanga, ingá feijão e araçá. Logo após foram distribuídas cerca de 300 mudas a alunos, professores e funcionário para plantio em suas residências.

O mesmo trabalho foi realizado no final da manhã na Escola Rural Rio do Areia com supervisão da pedagoga Luciane de Lima Blaskoski, onde foram realizados os mesmos procedimentos com os alunos de Rio do Areia. Também no local foram distribuídos aos alunos, professores e funcionários aproximadamente 250 mudas de frutíferas nativas para serem realizados plantio no entorno da escola e o restante levado para plantio em suas casas, fortalecendo a conscientização ambiental.

A árvore é um grande símbolo da natureza e é uma das mais importantes riquezas naturais que possuímos. As diversas espécies arbóreas existentes são fundamentais para a vida na Terra porque aumentam a umidade do ar graças à evapotranspiração, evitam erosões, produzem oxigênio no processo de fotossíntese, reduzem a temperatura e fornecem sombra, abrigo e alimento para várias espécies animais. Além disso, entre as diversas espécies arbóreas existentes, incluem-se várias plantas frutíferas. A madeira por elas produzidas serve como matéria-prima para a criação de móveis e casas. A celulose extraída dessas plantas, principalmente pinus e eucaliptos, é fundamental para a fabricação de papel. Além disso, algumas espécies apresentam aplicabilidade na indústria farmacêutica por possuírem importantes compostos comenta o secretário Cembalista.

Em virtude da grande quantidade de utilizações e da expansão urbana, as árvores são constantemente exterminadas, o que resulta em grandes áreas desmatadas. O desmatamento afeta diretamente a vida de toda a população, que passa a enfrentar erosões, assoreamento de rios, redução do regime de chuvas e da umidade relativa do ar, desertificação e perda de biodiversidade. Sendo assim, o dia 21 de setembro deve ser visto como um dia de reflexão sobre nossas atitudes em relação a essa importante riqueza natural. Esse dia é muito mais do que o ato simbólico de plantar uma árvore e deve ser encarado como um momento de mudança de postura e conscientização de que nossos atos afetam as gerações futuras.