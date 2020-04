Na última semana os professores das unidades escolares do interior de Itaiópolis realizaram a entrega de cestas de Páscoas aos seus alunos. A ação foi motivada para trazer um pouco de alegria neste momento tenso que todos estão vivendo devido a pandemia do Coronavíruas, e também para manter o vínculo com os alunos. Foram presenteados com as cestas de Páscoa os alunos das Escolas Municipais Rurais do Poço Claro e Rio da Areia.

