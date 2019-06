Estacionamento Rotativo começa a ser cobrado em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

A Gerência de Trânsito de Itaiópolis (GETRAN) está informando a população que o Estacionamento Rotativo implantado em abril já está sendo cobrado desde o dia 3 (segunda-feira).

Durante 60 dias o Estacionamento Rotativo estava operando de forma educativa, como orientação a população. E a partir de agora os veículos que ultrapassarem às 3 horas de isenção serão notificados a cada meia hora caso não sejam mudados de vaga.

O Estacionamento Rotativo também é valido para as motos que não podem estacionar nas vagas de carros. A GETRAN está criando mais dois pontos para o estacionamento das motos, além do que já existe em frente à Prefeitura. Um será próximo ao calçadão e o outro próximo ao Clube 16 de Abril.

Além dos pontos de estacionamento para motos a Gerência de Trânsito informa a criação de três pontos de carga e descarga que funcionarão das 9 horas às 16 horas. Antes deste horário os caminhões podem parar em qualquer vaga disponível.

Alteração no trânsito

A GETRAN informa ainda que estudos estão sendo feitos para aplicações em melhorias no trânsito, um deles é o estudo de viabilidade de mão única nas ruas Getúlio Vargas e Nereu Ramos.

Outras duas vias já estão com sentido único, são as ruas Augusto Wendt e a José Robovski, ambas estão com sentido único em direção a ria Duque de Caxias.