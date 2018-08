Excutivo cobra providência à CASAN para evitar falta de água em Itaiópolis

Compartilhar no Facebook

O prefeito municipal Reginaldo Fernandes Luiz esteve reunido com representantes da CASAN e cobrou uma providência efetiva para que Itaiópolis não sofra mais com falta de água nos períodos de estiagem.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN) trouxe ao conhecimento da administração municipal o projeto que mostra a perfuração de um poço artesiano de grande profundidade.

O prefeito exigiu ainda que seja anexado ao projeto a ligação do rio do Worm que fica cerca de 2 km da estação de tratamento de água suprindo assim a demanda de água do município.