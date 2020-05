Famílias da rede municipal de ensino de Itaiópolis recebem kits alimentares

A Secretaria Municipal de Educação e Esporte está realizando a entrega de kits alimentares emergenciais para os pais dos alunos matriculados na rede municipal de ensino e Centro de Educação Infantil.

O plano foi elaborado pela Secretaria de Educação e aprovado pelo CAE, Conselho da Alimentação Escolar, juntamente com a Comissão Intersetorial da Alimentação Escolar que foi definido pelas leis especificas neste período de enfrentamento a pandemia.

Os kits foram montados com frutas, verduras, legumes, feijão, arroz entre outros agregando assim mais qualidade nutricional para os alunos. Os kits serão entregues a partir da situação de vulnerabilidade social da família do aluno. As famílias são comunicadas pela direção da escola com datas e horários definidos.

O prefeito municipal salientou sobre a importância do repasse deste kit alimentar as famílias necessitadas, para que os alunos continuem se alimentando conforme eram repassados os alimentos as escolas e Centro de Educação Infantil.

Os valores para aquisição dos alimentos vieram do PNAE (Programa Nacional da Alimentação Escolar) e recursos próprios da Prefeitura Municipal de Itaiópolis.