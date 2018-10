Feriado deixa quatro pessoas feridas na BR-280 em Mafra

No retorno do feriado (12 de outubro), o município de Mafra registrou quatro pessoas que ficaram feridas na BR-280 no sentido Rio Negrinho.

O Corpo de Bombeiros de Mafra na noite deste domingo (14/10) foi acionada para atender este acidente no hm 152 da BR-280, envolvendo uma Camionete Toyota Hiluz, placas de Joinville e um veícul VW/Gol, placas de Campo Erê/PR.

Na Camionete Toyota, haviam quatro ocupantes, o motorista de 32 anos, uma mulher de 31 anos, um homem de 24 e uma criança de 05 anos de idade, mas felizmente não sofreram lesões e saíram ilesos. Somente a mulher se queixava de dores no tórax, braço e mão.

O motorista do veículo VW/Gol de 24 anos de idade, foi encontrado preso entre as ferragens, apresentava ferimentos na face e suspeita de fratura no nariz. Juntamente com o motorista estava uma jovem de 19 anos (feminina), relatando dores nas costas e região abdominal e um homem de 31 anos, apresentava dores no tórax e pescoço.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e foram encaminhados até ao Hospital São Vicente de Paulo. Os veículos ficaram aos cuidados da Policia Rodoviária Federal.