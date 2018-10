Festa do Boi Ralado da início às comemorações do centenário de Itaiópolis

O evento terá várias atrações, entre elas shows com bandas nacionais renomadas. Já no domingo, haverá o desfile cívico que resgatará a história dos 100 anos do município

Itaiópolis está em festa pela comemoração dos seus 100 anos de emancipação política. Para que a população possa festejar a data a Prefeitura preparou uma edição especial para XX Festa do Boi Ralado no Espeto que começou ontem com o show nacional da banda Jota Quest.

Antes nesta quinta-feira (18) a Câmara de Vereadores concedeu o título de Cidadão Honorário, de forma póstuma, ao primeiro prefeito do município, Nicolau Ruthes Sobrinho, e também para os primeiro vereadores que em 1918 eram chamados de camaristas.

A XX Festa do Boi Ralado no Espeto contará com ampla praça de alimentação, serviço de bar e cozinha, exposições, comidas típicas e diversos shows. Hoje quem sobe ao palco para cantar os parabéns para Itaiópolis é a dupla Fernando e Sorocaba, antes deles outras bandas a partir das 15h30 animam a festa.

FESTA HISTÓRICA

A primeira Festa do Boi Ralado no Espeto foi realizada no ano de 1989 em comemoração aos 71 anos do município. A festa surgiu a partir do prato (Boi Ralado) criado pelo itaiopolense João Carlos Cisczewski. Numa festa com amigos ele preparou a especialidade à base de carne suína, ovos e farinha de trigo. A receita agradou e depois de algum tempo ele mudou os ingredientes, passando a utilizar carne de gado moída com temperos e assada em espeto de madeira de pinho. A nova receita deu origem a Festa do Boi Ralado no Espeto e desde então passou a fazer parte da culinária tradicional do município e a festa tornou-se referência nacional.

DESFILE CÍVICO

No domingo (21), às 9 horas, haverá o desfile cívico que irá contar a história dos 100 anos de Itaiópolis. A participação das escolas e demais instituições vão transportar o público para o túnel do tempo. Elementos do passado e do presente vão contar a trajetória de Itaiópolis ao longo desses 100 anos. Mais de 50 entidades estarão envolvidas no desfile.

À noite para encerrar a festa o show será da dupla Gilberto e Gilmar. Todos os shows deste final de semana são gratuitos.