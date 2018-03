Físico de Itaiópolis fez parte da equipe de cientistas norte-americanos e austríacos que descobriram novo estado da matéria

O físico, Germano Woehl Jr, juntamente com cientistas da Universidade de Harvard, Instituto Max Planck e Universidade de Tecnologia de Viena, Áustria, e da Rice University, Houston, Texas descobrem novo estado da matéria

A contribuição do físico itaiopolense Germano Woehl Jr, que é pesquisador do Instituto de Estudos Avançados, São José dos Campos (SP), foi na área experimental de tecnologia de Lasers, realizada durante seu estágio de pós-doutorado com bolsa do CNPq nos laboratórios do prof. Thomas Killian, da Rice University, Houston, Texas, onde o experimento foi realizado. Germano trabalhou na preparação dos feixes de lasers para aprisionar os átomos e resfriá-los a temperaturas próximas do zero absoluto (-273,15 °C ou zero Kelvin) para obter a condensação de Bose-Einstein com geometrias especiais e observar a formação de “polarons de Rydberg”, considerado um novo estado da matéria.

O fenômeno conhecido como condensação de Bose-Einstein dos átomos só ocorre em temperaturas tão baixas que só existiram no início da formação do universo e nestas condições a matéria exibe um comportamento puramente quântico, que é um tipo de material com propriedades “mágicas” que o homem nunca sonhou em colocar as mãos, afirma Germano. Foi graças à tecnologia do laser que o homem consegui descobrir uma maneira de frear e parar os átomos (que significa baixar a temperatura até próximo zero na escala Kelvin) e observar este fenômeno previsto por Einstein, completou.

Sobre a descoberta deste novo estado da matéria, Germano explicou que no ensino fundamental é ensinado aos estudantes que existem três ou quatro estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma (incluído mais recentemente). Porém, com o avanço da ciência, foram descobertos outros estados da matéria, chamados estados exóticos. Esta descoberta refere-se a mais um caso de estados exóticos.

O físico Germano Woehl Jr é natural de Itaiópolis e fez o ensino fundamental e médio nas escolas públicas estaduais de Itaiópolis e São Bento do Sul. Depois estudou na Universidade Federal do Paraná, USP e UNICAMP, onde fez o doutorado. Juntamente com sua esposa Elza Nishimura Woehl, criou a organização social ambientalista Instituto Rã-bugio para Conservação da Biodiversidade, sediada em Jaraguá do Sul, que promove o contato com a natureza de crianças e adolescentes através de atividades interativas em trilhas da Mata Atlântica.