GIRO recebe arrecadação do evento Café com Beleza

No dia 05 foi realizada a entrega para o GIRO – Grupo de Integração Riomafrense de Oncologia, do valor arrecadado no evento organizado pelo Núcleo de Mulheres Empreendedoras Café com Beleza.

Foi repassado o valor de R$ 3.843,00 que será utilizado para auxiliar no tratamento de pacientes com câncer, inclusive pacientes de Itaiópolis.

A coordenadora do GIRO Rosimeri Souza Farias apresentou as instalações da instituição e todos os projetos que são realizados pelo grupo. A coordenadora Denise Sebben e a gestora da AEI Danieli Zerger Kuchler foram até a sede da instituição para fazer a entrega do valor arrecadado.