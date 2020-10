Hoje, sábado, é o Dia D da campanha de vacinação contra poliomielite e Multivacinação em Itaiópolis

A Secretaria Municipal de Saúde, juntamente com a Vigilância Epidemiológica do município de Itaiópolis, realiza neste sábado, 17, o Dia D da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite e Multivacinação. Estão abertos, das 8 às 17 horas as 9 salas de vacinação do município. Precisam ser vacinados contra a poliomielite crianças de 1 a 5 anos de idade, mesmo que já tenham as doses de rotina contra a doença. Além disso, as crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos 11 meses e 29 dias) terão a oportunidade de atualizar a carteirinha de vacinação.

O Dia D é importante, uma vez que ocorre em um sábado, e oferece a oportunidade de colocar em dia o calendário de vacinação. Portanto, fazemos este apelo para os pais levarem seus filhos para tomarem as vacinas, não esquecendo de levar a carteirinha de vacinação da criança ou do adolescente”. Importante também, os pais e idosos aproveitarem a oportunidade para se vacinarem.

A Campanha de Vacinação teve início no dia 5 e vai até o dia 30 deste mês.

Veja quais são as vacinas

Para as crianças com até 10 anos, são 14 vacinas: BCG, hepatite B, penta (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Pólio inativada, Pólio oral, rotavírus, pneumo 10, meningo C, febre amarela, tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), tetra viral (sarampo, caxumba, rubéola e varicela), DTP (tríplice bacteriana), hepatite A e varicela.

Para os adolescentes, há o reforço de vacinas tomadas na infância ou esquemas novos, com a aplicação das vacinas para hepatite B, febre amarela, tríplice viral, difteria e tétano adulto, DTPa, meningocócica ACWY, HPV quadrivalente.

Onde tomar a vacina neste sábado – das 8 às 17 horas

As salas estão alocadas nas seguintes Unidades de Saúde da Família:

ESF Integração Contagem Worell- Localidade de Contagem Worell

ESF Integração Poço Claro – Localidade de Poço Claro.

ESF Bom Jesus – Engilberto Linzmeyer – 3652-2424

ESF Central – Rua Alfredo Fernandes Luis nº 105 – 3652 1676

ESF Vila Nova – – 3652 1943

ESF Lucena – Pedro Ivo Campos – 3652 1201

ESF Paraguaçu – Anita Ruthes Andrejevski – 3652 2749

ESF Distrito de Itaió – SC 477 km

ESF Moema – SC 477 km

DIA D e os cuidados quanto à covid-19

De acordo com o Ministério da Saúde, com base no entendimento atual das formas de transmissão da COVID-19 e nas medidas de prevenção, recomendadas as ESFs irão adotar as seguintes medidas:

A administração das vacinas será feita em áreas bem ventiladas e desinfetadas com frequência;

Será disponibilizado local para lavagem adequada ou o uso desinfetantes para as mãos, pelos usuários;

Será limitado o número de familiares que acompanham a pessoa que será vacinada (1 acompanhante).

