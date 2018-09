Hoje tem o 11º Jantar dos Mestres Cucas do Lions Club de Itaiópolis

Como já virou tradição, hoje acontece o 11º Jantar dos Mestres Cucas. Uma promoção do Lions Club de Itaiópolis que tem o objetivo de arrecadar fundos para a “Campanha da Visão”, campanha em prol das crianças de Itaiópolis.

O evento de hoje será no salão da Igreja Matriz no centro da cidade a partir das 19:30hs. Serão seis pratos servidos: carneiro ensopado, costela recheada, entrevero no disco, frango empanado, quirera polaca, macarrão acompanhada de uma mesa de molhos especiais, além de acompanhamentos e bolo de sobremesa. Após o jantar haverá um bailão com o grupo Clareando o Dia.

Os cartões podem ser adquiridos com os associados do Lions. Os ingressos são limitados.

CAMPANHA DA VISÃO

A Campanha da Visão é um programa desenvolvido pelo Lions Internacional para prevenir a cegueira e salvar a visão de milhões de pessoas em todo o mundo, onde os clubes em seus distritos desenvolvem o programa em sua cidade.

Em Itaiópolis, o Lions desenvolve a campanha junto as escolas publicas identificando crianças que alterações visuais.