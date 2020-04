Hospital Santo Antônio de Itaiópolis tem apenas um aparelho respirador

Em entrevista nesta semana, o prefeito Reginaldo Fernandes falou que o município possui recursos financeiros para aquisição de mais três aparelhos respiradores para o Hospital Santo Antônio, porém não consegue efetuar a compra dos equipamentos devido a uma determinação do governo federal que determinou a venda dos aparelhos para a União.

Segundo o prefeito Reginaldo, o Hospital Santo Antônio tem apenas um aparelho respirador disponível e que seguindo orientação do estado, os pacientes em estado mais grave de Covid-19 serão transferidos para hospitais de Joinville.

Destacou que está sendo feito todo o possível para minimizar a situação e o impacto da doença no município. Que medidas foram tomadas como o novo horário de atendimento no posto central, das 8 horas às 22 horas sem intervalo para almoço. O posto central, segundo o prefeito, é o local de referência para o atendimento das pessoas com sintomas e suspeitas de terem contraindo o coronavírus. Pediu ainda que ninguém se dirija direto ao Hospital Santo Antonio e que antes, procure uma unidade de saúde.

Quarentena

Sobre o fechamento do comércio o prefeito Reginaldo disse que o município não tem autonomia e nem poder para alterar um decreto estadual. Que as medidas foram determinadas pelo governo do estado e precisam ser respeitadas.

Contou ainda que existe a previsão que a partir desta quarta-feira (8) seja liberada a abertura do comércio, assim como aconteceu com os bancos e no segmento da construção civil.

Vários comerciantes já procuraram o executivo municipal pedindo a volta das atividades, pois as perdas já são grandes e até irreparáveis na economia do município, muitas pequenas empresas, correm até o risco de nem voltarem mais da quarentena encerrando assim suas atividades o que pode gerar um grande impacto econômico e muitos desempregos em Itaiópolis.

Muitos comerciantes alegam que em municípios pequenos, como o caso de Itaiópolis, não se compara a realidade dos grandes centros, sendo assim não seria necessário esta medida de fechar os comércios, pois sequer há aglomerações nos comércios da cidade.

Reginaldo alegou que os prefeitos da região, através da AMPLANORTE, tentaram uma flexibilização junto ao governo do estado, para que o comércio de um modo geral pudesse abrir, porém o governador não cedeu ao pedido dos prefeitos. O prefeito itaiopolense disse lamentar a decisão e se solidariza com os comerciantes de itaióipolis e sabe o momento difícil que todos estão passando.

Prorrogação de impostos

O prefeito destacou que foi prorrogado o pagamento da cota única ou da primeira parcela do IPTU para o dia 30 de julho e de outras taxas como a de lixo, alvará sanitário e de licença de localização.

Quem optar para em pagar o IPTU parcelado, com a mudança, a primeira parcela vence no dia 30 de julho e as seguintes nos meses subsequentes. Norma que também será aplicada na taxa de lixo.

As medidas foram tomadas com o objetivo de reduzir os impactos financeiros na economia do município, devido à quarentena e ao abalo que ela poderá trazer na vida social e na atividade econômica da cidade.

Estiagem no município e o novo contrato com a Casan

Além das causas do coronavírus e da quarentena que vive o município, Itaiópolis ainda vive o drama da estiagem, onde a captação de água do rio São Lourenço começa a ficar comprometida e o prefeito pede a população economizar água, ou seja, pede o “uso racional da água”, pois dentro de alguns dias se não haver uma chuva considerável, o município corre o risco no abastecimento de água. Itaiópolis é município da região que primeiramente sofre com a estiagem, sendo a primeira estar em estado de emergência.

Com relação a Casan, Reginaldo informou que a Prefeitura está tratando a renegociação do contrato junto a companhia e que neste novo contrato o executivo está fazendo uma série de exigências onde a companhia deverá realizar vários investimentos no município, inclusive novas fontes de captações bem, como no rio São João, além do saneamento básico que a Casan deverá fazer no município.

Com relação a municipalização da água, o prefeito descartou, até porquê o município não têm recursos e conhecimentos técnicos para assumir o gerenciamento de água e esgoto neste momento.

Porém, Reginaldo enfatizou que o novo contrato com a CASAN só será assinado, se ela de fato concordar com todas as exigências propostas pelo município, caso contrário, poderá até acenar por uma terceirização do serviço de água e esgoto.