Hotel Venturi e Bombeiros de Itaiópolis fazem parceria de higienização

Compartilhar no Facebook

Na última semana os Bombeiros Voluntários de Itaiópolis, fecharam uma importante parceria com o Hotel Venturi, onde o estabelecimento se disponibilizou a fazer a higienização de todas as roupas de combate a incêndio (EPI’s) da corporação. Diante disso, foi elaborado um calendário interno para que esta ação aconteça, bem como, se necessário, as mesmas também serão efetuadas em situações especiais.

A fumaça presente nos incêndios causam a liberação de muitos gases tóxicos, onde a higienização das roupas de combate a incêndio são de extrema importância para a segurança dos bombeiros.

A ajuda recebida trará muitos benefícios para a corporação, dentre eles facilitar o cotidiano, além de ter uma higienização mais completa da vestimenta.