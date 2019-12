Inaugurada a nova ala do CEI Lucena em Itaiópolis

Foi inaugurada no dia 29 de novembro, durante o 1º Dia da Família, a nova ala do CEI Lucena. A nova área construída é composta por 02 salas de aula e ampla área coberta, oferecendo conforto e qualidade às atividades pedagógicas.

A nova ala vai possibilitar o aumento de número de vagas na escola que será dividida em Berçário, Maternal I, Maternal II, quatro turmas Pré-escolares, além da brinquedoteca, área coberta.

Durante o Dia da Família feito o encerramento do Projeto Pedagógico ‘Abelha faz mel não faz mal’. O Projeto foi lançado no mês de maio com o objetivo de mostrar a importância do inseto para o meio ambiente e para todos nós. Várias palestras forma realizadas com a finalidade de despertar nas crianças a necessidade de proteger as abelhas para suas famílias, vizinhos, e para as pessoas com quem elas convivem. Durante o encerramento foi mostrado aos pais o portfólio de atividades do projeto.

Ainda foi feita a premiação do “O sorriso do tamanho de Itaiópolis”, desenvolvido em parceria com o ESF Lucena aos alunos Wilson Schulukebier Neto, Sofia Naidek, Rayana Cristina Padilha, Pedro Henrique Teixeira Balak, Mirella karoline Rogalski, Arthur de Oliveira Silva.