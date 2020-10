Compartilhar no Facebook

A rua Odir Zanelato, situada no bairro Bom Jesus é mais uma das ruas no município de Itaiópolis que deverá ser asfaltada pela administração municipal.

Os trabalhos iniciais foram iniciados nesta semana e em breve deverão ser concluídos, onde mais uma importante via do município receberá pavimentação asfáltica entre tantas outras vias da área central, bairros e do interior que já foram pavimentadas e receberam diversas melhorias.