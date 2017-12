Iniciado o primeiro Frutaiópolois

A intenção do evento é divulgar a produção do município na área da Fruticultura, servindo como “vitrine” para tornar conhecido na região todo o empenho e os investimentos realizados por mais de 30 fruticultores

Aconteceu na última quinta-feira 14/12, a cerimônia do Primeiro Frutaiópolis – “Abertura Simbólica da Colheita”, com o objetivo de divulgar a produção oriunda da fruticultura e as propriedades rurais do município.

O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Itaiópolis e Prefeitura Municipal de Itaiópolis, por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Cultura e Turismo e Secretaria Municipal de Agricultura, Departamento de Turismo e Cultura, tendo como parceiros a Epagri o Conselho Municipal de Turismo e a Associação Empresarial de Itaiópolis.

Os anfitriões Edemar Seidel (Alemão), Julieta e família, recepcionaram o prefeito Reginaldo Fernandes e demais autoridades, parceiros envolvidos, instituições, agricultores e patrocinadores.

O Frutaiópolis – Abertura Simbólica da Colheita – surgiu da intenção de divulgar a produção do município na área da Fruticultura, servindo como “vitrine” para tornar conhecido na região todo o empenho e os investimentos realizados por parte dos fruticultores. Mais que simplesmente produzir, existe a dedicação em produzir e abastecer o mercado com frutas de excelente qualidade.

São mais de 30 fruticultores, produzindo mirtilo, amora preta, uva, morango, pêssego, ameixa, pera, maçã, laranja, maracujá e tangerina. Itaiópolis figura como o segundo maior produtor catarinense de tangerina e o terceiro de pêra.

No planalto norte é o maior produtor de frutas, com área ocupada superior a 150 ha, somando todas. O valor da produção é superior a 3 (três) milhões de reais por ano.

O Frutaiópolis tem como participantes as propriedades de Silvano Pamfil, Wilson Marciniak, Jean e Aleson Mireski, Mário Zap e Edemar Seidel, que começaram a organizar-se para a recepção de visitantes que buscam apreciar a florada, a paisagem e a colheita e estão encaminhando-se para a atividade de turismo na agricultura familiar, que oportuniza conhecer sobre a organização da pequena propriedade, privilegiando o contato com a natureza e as tradições locais.

Essas receberam durante a implantação do Frutaiópolis, nos últimos dois anos, visitas técnicas da Epagri, do Departamento de Turismo e Cultura, do Comtur e parceiros locais, para cadastro, diagnóstico, orientações e adequações que resultaram nos banners de identificação, sinalização e informações do processo de produção. O material produzido facilita a mediação e o diálogo com o turista.

Empresas locais e regionais patrocinaram a sinalização das propriedades que participam desta primeira etapa. Cresol, Copérdia, Afubra, Itafértil, Sicoob e Associação Empresarial de Itaiópolis.

O Frutaiópolis – “Abertura Simbólica da Colheita” foi o primeiro passo visando o desenvolvimento turístico do município por meio da fruticultura nas propriedades da agricultura familiar.